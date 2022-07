Samp, Lanna: Dovremo fare un mercato molto attento

Il presidente Lanna fa il punto su un mercato che dovrà essere attento per la Samp.

“Al momento serve sicuramente un centrale avendo solo Ferrari, Colley e Murillo se dovesse rimanere. Poi in mediana, senza il rinnovo di Ekdal, per il quale stiamo decidendo a breve, abbiamo solo Vieira come centrocampisti centrali, per il resto siamo coperti. Giampaolo? Lui conosce la situazione ed è chiaro che ci aiuta nella scelta quando gli proponiamo giocatori e dice la sua. Ma tutto è legato ai costi che può avere un giocatore: se ci chiede Pjanic o Koulibaly di certo non possiamo permetterceli. Cerchiamo di fare il massimo con quello che abbiamo”.