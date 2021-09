Samp, il report dei risultati dei blucerchiati convocati nelle Nazionali

I risultati delle gare che hanno visto impegnati i giocatori della Samp convocati in nazionale.

Danimarca – Mikkel Damsgaard

Qualificazioni FIFA World Cup 2022, Gruppo F: Danimarca-Scozia 2-0 (titolare, sostituito al 93′)

Qualificazioni FIFA World Cup 2022, Gruppo F: Fær Øer-Danimarca 0-1 (in panchina, subentrato al 53′)

Qualificazioni FIFA World Cup 2022, Gruppo F: Danimarca-Israele 5-0 (titolare, sostituito all’83’)

Giappone – Maya Yoshida

Qualificazioni FIFA World Cup 2022, Gruppo B: Giappone-Oman 0-1 (titolare e in campo per l’intero incontro)

Qualificazioni FIFA World Cup 2022, Gruppo B: Cina-Giappone 0-1 (titolare e in campo per l’intero incontro)

Norvegia – Morten Thorsby

Qualificazioni FIFA World Cup 2022, Gruppo G: Norvegia-Olanda 1-1 (titolare e in campo per l’intero incontro)

Qualificazioni FIFA World Cup 2022, Gruppo G: Lettonia-Norvegia 0-2 (titolare e in campo per l’intero incontro)

Qualificazioni FIFA World Cup 2022, Gruppo G: Norvegia-Gibilterra 5-1 (in tribuna)

Polonia – Bartosz Bereszynski

Qualificazioni FIFA World Cup 2022, Gruppo I: Polonia-Albania 4-1 (titolare, sostituito al 32′)

Qualificazioni FIFA World Cup 2022, Gruppo I: San Marino-Polonia 1-7 (in tribuna)

Qualificazioni FIFA World Cup 2022, Gruppo I: Polonia-Inghilterra 1-1 (in tribuna)

Svezia – Albin Ekdal

Qualificazioni FIFA World Cup 2022, Gruppo B: Svezia-Spagna 2-1 (titolare, sostituito al 69′)

Amichevole: Svezia-Uzbekistan 2-1 (in tribuna)

Norvegia Under 21 – Kristoffer Askildsen

Qualificazioni UEFA Euro U21, Gruppo A: Norvegia-Austria 3-1 (titolare e in campo per l’intero incontro)

Qualificazioni UEFA Euro U21, Gruppo A: Estonia-Norvegia 0-5 (titolare, sostituito al 63′)

Romania Under 21 – Radu Dragusin

Amichevole: Romania-Inghilterra (gara annullata)

Amichevole: Romania-Georgia 1-1 (in panchina, subentrato all’82’)

