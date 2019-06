Samp, il programma delle amichevoli di Ponte di Legno

Dopo l’ufficializzazione delle date del ritiro estivo 2019 (clicca qui per saperne di più), ecco il programma della amichevoli che la Sampdoria di Eusebio Di Francesco disputerà al centro sportivo di Temù, sede della fase di preparazione a Ponte di Legno.

Avversari. Come da consolidata tradizione i blucerchiati daranno ufficialmente il via alla nuova stagione mercoledì 17 luglio (ore 17.30) sfidando il Sellero Novelle, selezione locale che milita in Prima Categoria bresciana. Sabato 20 luglio sarà poi la volta del test con il Real Vicenza, formazione di calciatori svincolati, che prevede la disputa di due differenti partite da 60 minuti ciascuna (ore 16.30 la prima; ore 18.00 la seconda) in cui le due rose saranno suddivise in squadra A e squadra B. Mercoledì 24 luglio (ore 17.30) il Doria affronterà infine l’Aurora Pro Patria, club che partecipa alla Serie C.

– Sampdoria vs Sellero Novelle (mercoledì 17 luglio, ore 17.30, centro sportivo di Temù, Brescia)

– Sampdoria A vs Real Vicenza A (sabato 20 luglio, ore 16.30, centro sportivo di Temù, Brescia)

– Sampdoria B vs Real Vicenza B (sabato 20 luglio, ore 18.00, centro sportivo di Temù, Brescia)

– Sampdoria vs Aurora Pro Patria (mercoledì 24 luglio, ore 17.30, centro sportivo di Temù, Brescia)