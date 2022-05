Samp, i convocati per la sfida contro la Fiorentina

Bagno di folla a Bogliasco per la Sampdoria che in mattinata ieri ha sostenuto la rifinitura in vista della sfida con la Fiorentina, in programma oggi, lunedì, al “Ferraris” (ore 18.30). Quasi 400 i tifosi saliti al “Mugnaini” per assistere alla prima parte della seduta che ha visto i blucerchiati impegnati nella fase di riscaldamento e in un’esercitazione tecnica sul campo 2. Successivamente, il gruppo si è spostato sul campo 1 per svolgere lavori tattici, propedeutici alla preparazione della partita con i viola.

Elenco. Al termine dell’allenamento, a cui hanno assistito il presidente Marco Lanna e i dirigenti Antonio Romei, Carlo Osti e Daniele Faggiano, Marco Giampaolo ha diramato la lista dei 23 convocati tra cui non figurano gli indisponibili Manolo Gabbiadini (percorso di recupero agonistico), Stefano Sensi (individuale tecnico atletico sul campo) e Vladyslav Supriaha (specifico programmato). Nel dettaglio l’elenco completo.

Portieri: Audero, Falcone, Ravaglia.

Difensori: Augello, Bereszynski, Colley, Conti, Ferrari, Magnani, Murru, Yoshida.

Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Damsgaard, Ekdal, Rincón, Sabiri, Thorsby, Trimboli, Vieira.

Attaccanti: Caputo, Giovinco, Quagliarella.