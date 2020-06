Samp, i conti in rosso e lo stipendio di Massimo Ferrero

Il bilancio in rosso della Samp ha scatenato delle polemiche in seno all’ambiente blucerchiato, compreso il fantomatico stipendio che prenderebbe Ferrero.

Massimo Ferrero infatti in seno alla Sampdoria non ricopre soltanto la carica di numero uno. Il patron blucerchiato è infatti anche l’amministratore delegato della società genovese, e per questo motivo nel bilancio al 31 dicembre 2019, recentemente approvato dal Consiglio di Amministrazione, è regolarmente iscritto anche lo stipendio relativo a tale carica. “Per il Consiglio di Amministrazione in carica durante l’esercizio 2019 sono stati deliberati compensi e remunerazioni di Euro 1.280 migliaia (un milione e 280mila euro, ndr), di cui Euro 1.140 migliaia quale remunerazione dell’Amministratore Delegato e di cui Euro 140 migliaia quale compenso per il Consiglio di Amministrazione” si legge nel documento ufficiale. Ciò significa che lo stipendio di Ferrero, in qualità di A.D. della Sampdoria, è di 1 milione e 140mila euro.