Dilettanti, i verdetti in Liguria: promossa in D l’Imperia

E’ stato finalmente risolto il rebus di promozioni e retrocessioni del mondo dilettantistico ligure in un comunicato uscito nella tarda giornata di ieri.

L’IMPERIA verrà promossa in Serie D. Athletic, Pietra Ligure e Molassana saranno retrocessi in Promozione con la possibilità di ripescare delle sopra citate squadre per completare gli organici secondo i format che il comitato regionale territoriale adotterà. In Serie D, per completare gli organici, ci sarà la possibilità di ripescare le squadre che, al momento della cristallizzazione, godevano di una migliore classifica. Flebili speranze per le tre liguri retrocesse in Eccellenza: Fezzanese, Vado e Ligorna, in lizza anche Sestri Levante e Albenga. Rimane poco chiaro il criterio con cui si provvederà agli eventuali ripescaggi. Nel dettaglio ecco il comunicato completo. Da questo documento appare azzerata l’autonomia regionale per ciò che riguarda il campionato di Eccellenza. Rimane da capire quante squadre verranno effettivamente retrocesse dalla Serie D dopo gli eventuali ripescaggi e che format adotterà il COMITATO REGIONALE LIGURE per la prossima stagione del campionato di Eccellenza. Ipotesi da non scartare un eventuale campionato di a 18 squadre.