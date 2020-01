Samp, i blucerchiati corteggiano Ibanez dell’Atalanta

La Samp cerca rinforzo in difesa dopo il pesante rifiuto del difensore blucerchiato Alex Ferrari subito nei giorni finali del 2019.

Roger Ibanez nel mirino della Serie A. Il difensore brasiliano classe ’98, di origini uruguaiane, non sta trovando grande spazio con l’Atalanta in questa stagione che ha fatto sapere di esser pronta a cederlo. Solo in prestito, però: la Dea non vuole venderlo ma al massimo darlo in prestito con un controriscatto garantito per il club di Percassi. Dopo il sondaggio del Bologna, la Sampdoria lo ha chiesto all’Atalanta.

Sono però attesi nuovi sviluppi: il difensore piace parecchio agli uomini di Corte Lambruschini.