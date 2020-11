Samp-Genoa 1-1, Jankto-Scamacca firmano il pari

Il primo derby stagionale finisce in parità: 1-1 in una sfida ad alta tensione in cui le due squadre non si sono risparmiate.

Il match si decide nel primo tempo: al 23′ una magia di Jankto sblocca il match, ma nel giro di cinque minuti arriva il pari di Scamacca al primo gol in A. Nei primi quarantacinque minuti chance anche per Zapata e Rovella sponda Genoa. Nella ripresa un palo di Keita e un errore sulla ribattuta a porta vuota di Damsgaard sponda Samp.

Finisce 1-1 un punto che accontenta entrambe anche se la Samp ha dato qualcosa in più su un Genoa ancora fuori condizione.

SAMPDORIA-GENOA 1-1

23′ Jankto (S), 28′ Scamacca (G)

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Tonelli, Yoshida, Augello; Jankto (84′ Leris), Thorsby, Ekdal (66′ Adrien Silva), Damsgaard (74′ Candreva); Ramirez (66′ Verre); Quagliarella (66′ Keita). All. Ranieri

GENOA (4-3-2-1): Perin; Biraschi, Goldaniga, Zapata, Criscito (77′ Pellegrini); Lerager (86′ Radovanovic), Badelj (73′ Behrami), Rovella; Pandev, Zajc (86′ Melegoni); Scamacca (73′ Pjaca). All. Maran

Ammoniti: Quagliarella (S), Goldaniga (G), Thorsby (S), Ekdal (S), Jankto (S), Bereszynski (S)