Carrozzieri, il genovese Pace confermato presidente nazionale Confartigianato

Il genovese Giuseppe Pace è stato confermato Presidente nazionale dell’ANC Confartigianato Carrozzieri.

Genovese, classe ’62 e titolare della Carrozzeria Torino di Genova, il Presidente Pace verrà affiancato dal nuovo Consiglio Direttivo, composto dai neoeletti Mario Andreassi, in rappresentanza della Lombardia, e Massimo Speri, in rappresentanza del Veneto, oltre ai confermati Roberto Carria per la Toscana e Antonio Mariano per la Puglia.

“Per il prossimo quadriennio – ha sottolineato il confermato Giuseppe Pace – l’impegno della categoria sarà rivolto all’attuazione delle Linee Guida per le riparazioni a regola d’arte e al lancio della piattaforma operativa per la gestione del sinistro, con l’avvio dei test sul mercato, che costituisce lo strumento cardine del progetto “ponte” tra le nostre imprese del settore e le Compagnie di Assicurazione. Vogliamo incrementare la formazione professionale dei nostri imprenditori, le campagne di comunicazione di settore e i processi di innovazione delle aziende associate, nell’ottica di un adeguamento dinamico delle stesse imprese ai cambiamenti del mercato e all’evoluzione tecnologica”, ha aggiunto Pace. “Infine, sarà importante rafforzare il ruolo e la qualificazione professionale del carrozziere, anche esplorando la possibilità di revisione della Legge di disciplina del settore dell’autoriparazione, la Legge 122/1992”.