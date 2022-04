Samp-Genoa 1-0, Sabiri e Audero colorano il derby di blucerchiato

Il derby della Lanterna si è colorato di blucerchiato: la Samp vince e manda all’inferno il Genoa.

Il derby di Genova è deciso da un gol di Sabiri e dalla parata di Audero che respinge un rigore a Criscito al 96′: successo fondamentale per la Sampdoria, adesso a +8 sulla zona retrocessione, mentre il Genoa si inguaia seriamente (penultimo con 25 punti come la Salernitana, ma con due partite in più). Gara senza grandi occasioni, Sabiri capitalizza la principale con una zampata sotto porta su cross di Augello. In pieno recupero il rigore del possibile pari fallito da Criscito