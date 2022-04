Lenzi Automobili Prato – Sampdoria Futsal 2-2

Inutile girarci attorno: il punto conquistato sul parquet di Prato serve poco o nulla ai blucerchiati. Prezioso giusto a fini statistici, al fine – ossia – di allungare la comunque invidiabile striscia di diciannove risultati utili consecutivi; ma, se si guarda la classifica (e a questo punto della stagione non si può che concentrarsi solo su quella), la delusione dei due punti persi per strada prevale sulla flebile soddisfazione del magro, magrissimo bottino conquistato sul suolo toscano.

Due punti persi, sì. Non soltanto perché una corazzata come la Samp affrontava una compagine invischiata nella lotta per non retrocedere ed estremamente in difficoltà come il Prato, ma anche, e soprattutto, perché l’andamento di un incontro per larghi tratti dominato dai ragazzi di Cipolla mai e poi mai avrebbe dovuto assumere quella insperata e – a tutti gli effetti – inattesa piega.

Con pazienza, infatti, i blucerchiati avevano trovato lo spiraglio giusto per sbloccarla con capitan Ortisi. In avvio di ripresa, dopo aver gettato al vento numerose chance, Foti dalla distanza aveva trovato il raddoppio. Sembrava filare tutto liscio per la formazione del presidente Fortuna. Sempre qualche difficoltà in fase realizzativa, è vero, ma i blucerchiati erano in completo controllo del match. Pochi rischi corsi e tante occasioni per incrementare lo score.

Poi, però, a dodici minuti dal termine, si è spenta la luce ed una Samp in versione autolesionista si è fatta male con le sue stesse mani. Il Prato, dal canto suo, ha sfruttato a dovere l’inspiegabile calo psico-fisico doriano e in un batter d’occhio ha ristabilito la parità, andando a segno con Castro e Lautaro.

Nel finale la Samp si è riversata in avanti alla ricerca del nuovo vantaggio e ci è andata molto vicina con Sviercoski che da zero metri ha centrato il palo. Un’occasione clamorosa che – se sfruttata – avrebbe raddrizzato il pomeriggio blucerchiato e consentito alla stessa formazione di Cipolla di contendersi il primato con la capolista Gisinti Pistoia.

LENZI AUTOMOBILI PRATO-SAMPDORIA FUTSAL 2-2 (PT 0-1)

LENZI AUTOMOBILI PRATO: Giannatasio, Pinzi, Chechi, Riccobono, Piccioni; Sottosanti, Brunetti, Castro, Cellini, Lautaro, Orsi, Gningue. All. Tesi.

SAMPDORIA FUTSAL: Juninho, Foti, Sviercoski, Gargantini, Salamone; Pozzo, Ortisi, Vizonan, Vega, Floresta, Avellano, Rossini. All. Cipolla.

ARBITRI: Stefania Candria (Teramo), Domenico Donato Marchetti (Lanciano);

CRONO: Salvatore Palumbo (Pistoia).

MARCATORI: pt 10’37” Ortisi (SAM); st 06’54” Foti (SAM), 08’30” Castro (LEN), 13’53” Lautaro (LEN).