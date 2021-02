Samp-Fiorentina, Keita: Piedi per terra

Momento d’oro per Keita Balde: tre gol nelle ultime quattro, quinto in campionato in poco meno di 600 minuti. Numeri da record per il senegalese, che parla così dopo il successo sulla Fiorentina: «Partita dura, tosta. L’importante però erano i tre punti e ce l’abbiamo fatta. Adesso dobbiamo prepararci per la partita di sabato, che è importante come lo era questa. Come sto? Io provo sempre a dare il massimo. Bisogna aiutare la squadra, con gol, assist e in ogni modo. Serve provare a fare la differenza per ottenere i punti».

Qualità. Un rendimento come il suo potrebbe indurre a qualche svolazzo di troppo, ma l’attaccante puntualizza: «Come dice il mister dobbiamo mantenere i piedi per terra. Dobbiamo essere pronti quando veniamo chiamati in causa, abbiamo qualità e ognuno deve fare il suo sia che parta dall’inizio che dalla panchina. I tifosi? Mando loro un forte abbraccio, spero che presto li possa vedere qui sugli spalti».