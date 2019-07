Samp, Ferrero continua a corteggiare Totti

Massimo Ferrero non si è messo il cuore in pace e vorrebbe davvero portare Totti alla Samp.

Continua il corteggiamento da parte del Viperetta nei confronti del Pupone che però per ora non sembra stia facendo presa sull’ex capitano della Roma.

«Il mio futuro? Sabaudia! Non lo so, sto valutando. Ho tante cose che posso fare, prenderò al volo la migliore. In Italia? Sì, perché no. O in Europa, potrebbe essere una squadra europea. Ruolo? Generale, un po’ tutto. La Sampdoria? Il presidente Ferrero mi chiama tutti i giorni, è mio vicino in spiaggia».

Se sarà solo un flirt estivo tra qualche mese il futuro sarà chiarito.