Samp | Ferrero: Comunicato non ha valore se non siamo d’accordo sul prezzo

Nuovi dubbi arrivano in merito alla cessione della Sampodoria al gruppo capitanato dall’ex blucerchiato Gianluca Vialli. A parlare è lo stesso presidente Ferrero.

“Il comunicato non ha valore, se con Vialli non andiamo d’accordo sul prezzo di vendita della Sampdoria. I tifosi posso anche insultarmi se Vialli non verrà, ne sarò rammaricato, ma io non vado a casa delle persone a svalorizzare le loro case”.

Poi ha aggiunto: “Sono contento se Vialli va dai suoi investitori e chiede il giusto valore della Sampdoria. Che io non ho mai alzato, anzi, l’ho abbassato proprio per lui e perché la gente mi insultava. A proposito: chiedo un po’ di decoro, insultarmi davanti ad un bambino di sei anni non è sport”.

Queste le parole del presidente blucerchiato Massimo Ferrero ai microfoni di Sky Sport, in merito la al comunicato di qualche giorno fa con il quale annunciava la firma di una lettera di intenti circa la cessione della Sampdoria al gruppo rappresentato da Vialli.