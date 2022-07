Samp, Faggiano: Smentisco incontri con Massimo Ferrero

Il direttore sportivo Faggiano smentisce la voce di possibili incontri avvenuti con l’ex patron Ferrero in quel di Milano.

“L’ho sentito dopo che gli hanno revocato i domiciliari, ma non l’ho mai visto come qualcuno ha voluto giocarci su questo dicendo che l’avrei incontrato a Milano”. Infine su Osti: “Con Carlo c’è grande sintonia come c’è con tutto il CdA della società. Lavoriamo ogni giorno con grande passione come se dovessimo stare qui per i prossimi dieci anni. Poco prima di entrare in trasmissione ho sentito mio papà che mi ha chiesto della cessione e del mio futuro: gli ho detto stai tranquillo, pazienza io lavoro con impegno e professionalità”.