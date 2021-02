Samp, esercizi tecnico tattici per la sfida al Benevento

La Sampdoria pensa al Benevento. Claudio Ranieri e lo staff tecnico hanno dapprima radunato la squadra per una lunga sessione di video-analisi, quindi hanno formato due gruppi di lavoro – suddivisi per ruolo e minutaggio – che hanno svolto lo stesso programma: esercizi in palestra per lo sviluppo della forza e trasformazione sul campo 1 del “Mugnaini”, infine una prolungata esercitazione tecnico-tattica. Seduta individuale programmata per Manolo Gabbiadini, che prosegue il proprio percorso di recupero. Domani, giovedì, è in agenda una nuova seduta mattutina.