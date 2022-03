Samp, doppio oggi a Bogliasco: sabato i tifosi al Mugnaini

Doppio allenamento a Bogliasco per la Samp, priva dei sette nazionali (Kristoffer Askildsen, Bartosz Bereszynski, Albin Ekdal, Tomás Rincón, Stefano Sensi, Morten Thorsby e Maya Yoshida). Al mattino, lavori di forza in palestra con trasformazione sul campo 2 del “Mugnaini”, mentre nel pomeriggio esercitazione tecnico-tattica sul campo 1.

Replica. Per quanto riguarda i singoli: individuali programmati per Omar Colley, Andrea Conti e Sebastian Giovinco; percorsi di recupero agonistico per Mikkel Damsgaard e Manolo Gabbiadini. Domani, venerdì, si replica con il secondo e ultimo doppio della settimana.

Un sabato a stretto contatto con la Sampdoria. È quello che potranno vivere i tifosi blucerchiati il prossimo 26 marzo, quando il centro sportivo “Mugnaini” di Bogliasco aprirà le porte in occasione dell’allenamento mattutino (inizio programmato alle ore 10.30).

Accoglienza. Si tratta di un piacevole ritorno all’antico, tanto caro al presidente Marco Lanna: i sostenitori doriani – malgrado le difficoltà logistiche legate alla ristrutturazione dello stesso centro sportivo – potranno infatti accogliere calciatori, mister e staff tecnico nel piazzale antistante l’ingresso degli spogliatoi.

Ordinanza. In merito all’apertura il Comune di Bogliasco ha emanato un’apposita ordinanza (qui il testo integrale) predisponendo il divieto di circolazione temporaneo degli autoveicoli in via Marconi dalle ore 8.45 alle ore 13.00. Faranno eccezione i veicoli dei residenti, di altri autorizzati a diverso titolo e tutti i veicoli a due ruote (che potranno parcheggiare i propri mezzi sul piazzale del campo “3 Campanili”).