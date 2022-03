Fiera di Sant’Antonio a Chiavari, variazioni dei percorsi Bus Amt

Fiera di Sant’Antonio a Chiavari, Bus Amt variazioni dei modifiche ai percorsi di linea.

Il prossimo fine settimana a Chiavari si svolgerà la tradizionale Fiera di Sant’Antonio pertanto, dalle 20.00 di venerdì 25 a tutta la giornata di domenica 27 marzo, il servizio di linea subirà le seguenti variazioni di percorso:



Tutti gli autobus provenienti da Carasco, giunti all’altezza di Piazza Sanfront, svolteranno a sinistra per Viale Kasman, Viale Marconi, Corso De Michiel, Corso Assarotti dove riprenderanno il regolare tragitto di linea. Analogo percorso inverso.



Le linee provenienti da Leivi – Piazzale Rocca, giunte alla rotonda di Via Devoto / Via Piacenza, svolteranno a sinistra in Via Piacenza e proseguiranno per Piazza Sanfront, Viale Kasman, Viale Marconi, Corso De Michiel, Corso Assarotti dove riprenderanno il regolare tragitto di linea. Analogo percorso inverso per le corse in direzione Piazzale Rocca – Leivi.



Le linee provenienti da Lavagna Corso Buenos Aires, giunte al ponte dell’Entella, dovranno deviare per Viale Marconi e proseguire lungo Corso De Michiel e Corso Assarotti, dove riprenderanno regolare percorso.

Analogo percorso inverso. La linea 902 effettuerà capolinea a Chiavari FS. Lungo i percorsi alternativi verranno posizionate, qualora necessarie, delle fermate provvisorie. ABov