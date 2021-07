Samp, domani la presentazione di D’Aversa

L’U.C. Sampdoria comunica che martedì 6 luglio p.v., alle ore 10.30, presso la Sala Tribuna d’Onore dello stadio “Luigi Ferraris” di Genova, si terrà la conferenza di presentazione del nuovo allenatore Roberto D’Aversa.

Di seguito le informazioni indispensabili ai fini dell’accreditamento.

La richiesta scritta da parte della testata giornalistica o dell’agenzia di riferimento – completa di nome, cognome, luogo e data di nascita del personale accreditato – andrà inoltrata all’Area Comunicazione entro e non oltre le ore 15.00 di lunedì 5 luglio 2021, esclusivamente via e-mail all’indirizzo accrediti@sampdoria.it.

Alla domanda andrà inoltre allegata una copia della tessera d’iscrizione all’Ordine dei Giornalisti.

In base alle normative vigenti si ricorda che non saranno rilasciati accrediti media e fotografi ai non possessori di tessera dell’Ordine dei Giornalisti.

Non sarà consentito realizzare riprese, dirette televisive, web e social; la società metterà a disposizione di chi lo desiderasse (previa richiesta in fase di accreditamento) il file della conferenza in versione integrale.

La società, al fine di garantire la distanza di sicurezza nelle postazioni di lavoro, comunicherà via e-mail l’accettazione o il rifiuto della richiesta di accredito.