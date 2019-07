Samp, Di Francesco: Inizio campionato mai semplice

Il debutto della sua Sampdoria nella Serie A 2019/20 è sempre più vicino, ed Eusebio Di Francesco ha affidato il proprio pensiero – in esclusiva – dopo aver conosciuto l’esito dei sorteggi avvenuti in serata nella sede di Sky.

«L’inizio di campionato non è mai semplice – ha dichiarato -, a prescindere dagli avversari che incontri. È sempre un’incognita per tutti e lo sarà anche per noi, che siamo una squadra all’inizio di un percorso. Già prima della sosta avremo due partite impegnative contro due squadre forti e rodate. Di sicuro c’è che noi continueremo a lavorare nelle prossime settimane per farci trovare pronti per questa Serie A. Forza Samp!».