Samp, conti in rosso: in bilico Linetty e Ramirez

Il prossimo calciomercato per la Samp potrebbe significare ridimensionamento anche a causa di un bilancio tornato in rosso dopo anni di attivo a causa delle difficoltà che sta incontrando il presidente Ferrero con le proprie aziende di famiglia sempre più in crisi.

Dunque la Sampdoria sarà probabilmente costretta a ridurre drasticamente il monte ingaggi, mentre le plusvalenze da realizzare (solitamente una quarantina di milioni) saranno addirittura di più. Per questo motivo, nell’attuale rosa blucerchiata non ci sono incedibili, e anzi, probabilmente verranno prese in considerazione anche eventuali offerte per giocatori considerati pilastri della formazione, come ad esempio Karol Linetty e Gaston Ramirez.