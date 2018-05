Samp, confermato il ritiro estivo a Ponte di Legno

La Sampdoria comunica che il ritiro estivo 2018/19 si svolgerà nel comprensorio Pontedilegno-Tonale, in Alta Valle Camonica, presso il centro sportivo di Temù (Brescia).

Tifosi. Per il quarto anno consecutivo la sede che ospiterà la preparazione pre-campionato dei blucerchiati è pronta ad accogliere i tifosi proponendo esclusivi soggiorni tra sport, turismo e relax.

Samp Camp. In concomitanza con il ritiro sarà inoltre attivo per i più piccoli il Premium Camp Ponte di Legno: un’esperienza unica, in programma dal 15 al 21 luglio 2018, da condividere con i campioni blucerchiati (per tutte le informazioni dettagliate clicca qui).

Date. Prossimamente saranno annunciate le date e il calendario delle amichevoli, degli eventi e di tutte le attività che precederanno l’inizio ufficiale della prossima stagione sportiva.