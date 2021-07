Samp, clamoroso: trattativa per Frank Ribery

Clamorosa voce di mercato che accosta la Samp ad un grande campione del calcio.

La Fiorentina ha scelto di non rinnovare il contratto di Franck Ribery. L’attaccante francese, che era arrivato da svincolato due anni fa dopo l’esperienza al Bayern Monaco, dovrebbe cambiare maglia ancora una volta a zero.

Il francese, da oggi 1 luglio, è svincolato e libero di firmare per un altro club. La priorità di Ribery però sarebbe quella di rimanere ancora in Serie A. Il motivo? Ribery, per scelta, non vorrebbe tornare in Bundesliga e nemmeno tornare a giocare in patria.

Frank Ribery potrebbe giocare ancora in Serie A con la maglia della Sampdoria. Del resto Massimo Ferrero non sarebbe nuovo a colpi di scena del genere. Già in passato il presidente aveva messo sotto contratto Samuel Eto’o.

Tuttavia l’arrivo di Ribery a Genova sarebbe in questo momento subordinato a una drastica riduzione del suo ingaggio (alla Fiorentina percepiva uno stipendio pari a quattro milioni di euro). Al suo secondo anno in Italia, l’attaccante può beneficiare della fiscalità agevolata, ma comunque dovrebbe mettere in conto di rinunciare almeno i 2/3 del suo stipendio per poter rientrare nei parametri economici della Samp.