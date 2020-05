Samp, chiusura del bilancio in negativo

Dopo tre anni di attivo, il risultato di bilancio della Sampdoria tornerà negativo.

Ragionevole prevedere per circa 10 milioni, il più pesante della gestione Ferrero, visto che il -24 milioni del 2014 era in condivisione con la precedente proprietà dei Garrone. Un risultato atteso, in parte fisiologico. Ma non è finita qui visto che Ferrero in questi giorni dovrà anche chiarire definitivamente le sue intenzioni circa i rinnovi di Osti e Pecini (clicca qui per il valzer dei direttori sportivi di Serie A) . La volontà di proseguire a sentire il presidente c’è, l’incontro per formalizzarla però ancora no. E la scadenza dei contratti dei due dirigenti resta sempre quella del 30 giugno, tra un mese.