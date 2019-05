Samp, cessione sfumata al fondo statunitense

Il futuro della Sampdoria non sarà, almeno per il momento, a stelle e strisce: è arrivata infatti la fumata nera in merito alla trattativa di cessione del club di Corte Lambruschini ad un fondo oltreoceano.

Il presidente Massimo Ferrero è infatti volato negli Usa per concludere la positiva anche se purtroppo non è andata come si augurava lui ma l’intero mondo sampdoriano.

“Com’è andato l’incontro? Malissimo. Non ce ne sarà un secondo, la trattativa è finita qui” le parole amare del massimo dirigente.

La cordata ha offerto 50 milioni di euro, meno della metà rispetto al valore reale del club blucerchiato.

