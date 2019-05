IMPERIA. 23 MAG. Programma ricco di appuntamenti per gli appassionati della vela. Nel fine settimana infatti da Sanremo a Sestri Levante saranno numerose le regate previste in Primazona per un gran numero di classi veliche dalle grandi imbarcazioni (Irc, Ior e Crociera) fino agli Optimist.

Ad Alassio sabato doveva concludersi la prima tappa per le imbarcazioni partecipanti alla Imperia-Alassio e ritorno. Ma a causa delle avverse condizione meteo la veleggiata, organizzata dallo Yacht Club Imperia per IRC, ORC e Crociera è stata posticipata ai primi giorni del mese di luglio.

Dovrebbero svolgersi invece regolarmente gli altri appuntamenti in calendario. Vediamoli.

A Sanremo, da domani fino a domenica, sono in programma la Festa del Mare & Vela e sapori, eventi organizzati dallo Yacht Club Sanremo in collaborazione con il Circolo Velico Capo Verde, per ORC, IRC e Crociera.

Sempre a Sanremo sabato si svolgerà la Veleggiata sociale organizzata dal CV Capo Verde con la collaborazione dello YC Sanremo.

Dal 30 maggio al 2 giugno a Sestri Ponente si terrà il Raduno velico d’Altura sul percorso Sestri Ponente-Macinaggio- Sestri Ponente. L’ evento è organizzato dalla Lega Navale Italiana sezione di Genova-Sestri Ponente.

Domenica a Genova si disputeranno i Trofei Pietro Masio e Gino Canepa, riservati alla classe Optimist. La manifestazione sportiva è organizzata dal Circolo Nautico Ugo Costaguta, dai Circoli Nautici Interforze e PS Prà Sapello. La regata è anche valida per l’assegnazione del Trofeo Levante Genova.

A Santa Margherita Ligure sabato e domenica è in programma il Trofeo Lega Navale di S. Margherita Ligure, per la classe Dinghy 12’. Ad organizzare l’ evento è la LNI di S. Margherita Ligure.

Infine a Sestri Levante sabato le imbarcazioni IRC, ORC, Crociera e Monotipi si sfideranno nel classico e spettacolare appuntamento di primavera, il Trofeo dei 3 golfi, organizzato dallo YC Sestri Levante.

PAOLO ALMANZI