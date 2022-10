Samp, Cda in conferenza stampa: Non ci dimettiamo dal club

Oggi conferenza stampa del Cda della Samp sul tema del futuro societario del club e del rapporto con Ferrero.

Marco Lanna, attuale presidente della Sampdoria, è stato il primo a prendere parola alla conferenza stampa del CdA prima del match di Coppa Italia. “Non ci dimettiamo, il senso di responsabilità ha fatto sì che questo pensiero potesse passarci per la testa ma lo abbiamo sempre abbandonato. Se in futuro dovessero esserci cose che togliessero la nostra autonomia e la nostra possibilità di lavorare allora ci penseremo, ma ad oggi queste condizioni non ci sono”.

“Siamo entrati e ci siamo presi grandi responsabilità – ha continuato il presidente Lanna – abbiamo portato avanti tutto questo con passione, dedizione e sacrificio. L’ho fatto per 9 mesi correndo grandi rischi al pari di tutti i dipendenti. Abbiamo lavorato per un unico obiettivo: il bene della società. Non ci sono buoni e cattivi ma gente che ha dedicato tutto alla causa. La situazione economica e finanziaria non è rosea come non lo era a gennaio. Ad aprile ci davano per morti ma siamo ancora in piedi. Abbiamo fatto una cosa in autonomia dal CdA. La situazione sportiva non è iniziata favorevolmente con l’esonero di Giampaolo; Stankovic è stata una scelta fortemente condivisa da tutti noi, ci porterà fuori dai guai con aiuto di tutti, specialmente dei tifosi“.

Tema caldo, ovviamente, quello della cessione della società. Da più di un mese si parla di un acquirente pronto a prendere in mano la società, ovvero lo sceicco Khalid Faleh Al Thani, che dovrebbe a breve concludere l’operazione sborsando circa 40 milioni di euro. Il presidente Lanna ha fatto chiarezza: “La cessione è tutta in mano a Vidal (il trustee che è stato incaricato di gestire l’operazione, ndr) e a banca Lazard, il CdA non può decidere nulla, né rifiutare né accettare proposte. Siamo spettatori di questo evento. Vidal ci ha detto di essere in contatto con intermediari e in attesa che arrivino le somme necessarie per poter passare alla fase esecutiva rispetto ad una trattativa che va avanti da tempo“.Anche il vice presidente Antonio Romei ha risposto a questo quesito, aggiungendo un particolare: “L’ultimo contatto che abbiamo avuto è stato alle 14 e il denaro non era ancora arrivato”. Lo stesso Romei ha poi specificato: “Se la Sampdoria arriverà a gennaio? Dico quello che ho detto alla squadra quando sono arrivato. Sono tornato mettendoci la faccia, leggo tante cose: se la società non potrà pagarvi gli stipendi non lo leggerete dai giornali, ma verrò io a dirvelo. Se e quando penseremo che non ci saranno più i presupposti per andare avanti lo diremo noi. Il fatto che ci vediate qui e che non diciamo altre cose è perché confidenti dal fatto che si possa andare avanti”. Panconi: “Tra noi nessuno è contrario ad una trattativa. Il nostro incarico finirà con la vendita. Se ci chiama Vidal e ci dice che è fatta, faremo festa. Chi arriva gestirà.”