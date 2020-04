Samp, Cassano: Parlato con Ferrero, mi piacerebbe molto

Antonio Cassano parla del suo futuro e si vede in un futuro come dirigente della Samp.

Dopo aver fatto sognare con la maglia numero 99 la Sud ora vorrebbe lavorare e far sognare i tifosi in una veste diversa.

“E’ stato il periodo migliore della mia carriera. A Genova mi sono rimesso in gioco e in tre anni e mezzo abbiamo fatto qualcosa di straordinario. La gente mi amava e io amavo loro. Futuro da Direttore Sportivo? Con Ferrero ne abbiamo parlato. Mi piacerebbe molto, ma ci siamo presi del tempo per riflettere“.

Sono solo parole per ora, ma sognare non costa nulla per Fantantonio e per i tifosi che lo abbraccerebbero molto volentieri.