Samp, Candreva: Contento per il gol segnato

Un sinistro chirurgico tra le gambe di Sirigu. Antonio Candreva ha segnato così il suo primo gol blucerchiato. «Sono contento per la mia prima rete – ha raccontato il numero 87 -, però c’è rabbia per questo risultato perché ce l’avevamo in pugno. Non era facile oggi, perché venivamo da tre sconfitte di fila e questo è un campo difficile. Resta il rammarico per i tre punti: ci sono rabbia e dispiacere».

Voglia. «Tra il primo e il secondo tempo ci siamo parlati – rivela l’ex Inter -, dovevamo fare di più. Dopo il 2-1 la partita andava portata a casa però e questo mi dispiace. Come sto? Io piano piano mi sto mettendo a posto. L’importante è che la Samp abbia entusiasmo e voglia di divertirsi. Ora ci aspetta una partita difficile con il Milan: dovremo farci trovare all’altezza».