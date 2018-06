Samp, Bereszynski: la mia Polonia sorprenderà il mondo

Orgoglio polacco. Bartosz Bereszynski non vede l’ora di affrontare l’avventura in Russia insieme ai compagni blucerchiati Dawid Kownacki e Karol Linetty nella nazionale del commissario tecnico Adam Nawalka.

«La Polonia è pronta per la Coppa del Mondo, possiamo essere la sorpresa – afferma sicuro il terzino destro in vista dell’imminente rassegna iridata in Russia – siamo una squadra con grande esperienza, con un gruppo affiatato e un buon allenatore. Il nostro primo obiettivo è superare il girone: sappiamo che al Mondiale ci sono le migliori formazioni ma noi vogliamo provare a vincere». Un blucerchiato che ha tanta voglia di sorprendere in Russia.