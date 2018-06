Festa degli Amici Cucciolotti, l’Enpa ringrazia l’Editrice Pizzardi

Si è svolta ieri. domenica 10 giugno, presso la sede della Protezione Animali di via Cavour 48 r a Savona, la settima Festa degli Amici Cucciolotti, sia con lo scambio di figurine che con la visita ai reparti di cura dei gatti liberi e della fauna selvatica ferita.

Durante la giornata si sono svolti anche diversi eventi molto apprezzati da bambini e genitori presenti: baloon art, trucca bimbi, libriamo (letture piccine picciò per i più piccoli), laboratorio di disegno ed enigmistica animale, giochi educativi con istruttori cinofili ed i loro cani.

I volontari della Protezione Animali savonese desiderano vivamente ringraziare l’Editrice Pizzardi che ha deciso di sostenere concretamente Enpa nella sua attività di aiuto agli animali bisognosi.

Dall’inizio della sponsorizzazione la sezione di Savona ha ricevuto, nell’ordine, un grosso quantitativo di crocchette per cani e gatti (utilizzati per i rifugi di Cadibona ed Albissola Mare e per i volontari si occupano delle colonie feline), 80 cucce per gatti (utilizzate per le colonie feline), 40 cucce termiche per cani (saranno utilizzate nel rifugio di Cadibona dopo la sua ricostruzione), l’auto Peugoet Salvanimali (che ha sostituito il vecchio ma glorioso furgone Renault) e circa 7.000 euro di vete-voucher con cui ha pagato parte delle ingenti spese veterinarie e farmaceutiche necessarie alla cura degli animali soccorsi, un altro grosso quantitativo di cibi per cani e gatti.