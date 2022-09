Samp, attacco frontale di Giampaolo alla società

Attacco frontale da parte dell’allenatore della Samp Giampaolo nei confronti della propria società.

“Dobbiamo avere una buona comunicazione. Se non buona, univoca. Voi avete troppi interlocutori all’interno del club, si crea dispersione e i pareri diversi non vanno bene perché generano crepe. Poi non ho bisogno di rassicurazioni. Il mio mestiere non ne ha bisogno. Io devo dare sicurezza e certezze agli altri. Se ci fosse qualche prurito, gradirei venisse manifestato nei miei confronti e che la comunicazione venisse gestita in maniera più discreta. Il mio lavoro mi pone sempre sulla graticola. Sono sempre in discussione”.

Un clima teso in casa Samp che il futuro incerto societario non allenta ma soprattutto alimenta.