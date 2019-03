Samp-Atalanta, Audero: Nulla è compromesso

Non sono bastate alcune parate pazzesche ad Emil Audero per consegnare ai compagni almeno un punto nel testa a testa per l’Europa contro l’Atalanta.

«È stata una partita lunga ed equilibrata – commenta il numero uno doriano -, ma quando ci sono partite di questo tipo sono gli episodi a fare la differenza. Quelli che abbiamo Sono stati due gol particolari: uno un po’ sporco e il secondo da posizione quasi impossibile. È andata così… è un peccato, avremmo meritato di più».

Lotta. Dopo il 2-1 di Gosens, le opportunità di pareggiare non sono mancate. Come ammette il portierone: «Abbiamo avuto anche una bella occasione all’ultimo, con il colpo di testa di Ekdal, ma è stato molto bravo il loro portiere. ora però dobbiamo guardare avanti, ci sono ancora tante, tantissime partite davanti a noi. Il nostro obiettivo deve essere quello di stare agganciati a quelli che ci stanno sopra in classifica. Restiamo focalizzati sull’obiettivo, perché così è che dobbiamo fare per lottare fino alla fine».