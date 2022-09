Samp, ancora in alto mare il futuro di Rincon

Il futuro di Rincon non è ancora legato in maniera solida alla Samp.

Il trentaquattrenne venezuelano non è ancora sicuro di giocare nella Doria anche la prossima stagione. Il suo contratto scade a giugno 2023 e né la società, né l’entourage del calciatore hanno fatto passi in avanti per abbozzare un accordo. Al momento non ci sono novità sul rinnovo di Rincon, ma aspettiamoci certamente degli sviluppi. Parliamo pur sempre di un calciatore che in questo inizio di stagione ha già siglato due assist.

Vediamo se, nel corso della stagione, le parti troveranno accordo per prolungare il matrimonio sportivo.