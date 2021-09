Salone Nautico, seconda giornata: lunghe code all’ingresso, il programma

Sembra di essere tornati agli anni passati. Per accedere al Salone Nautico nel punto dove viene controllato il green pass ci sono lunghe code con conseguenti assembramenti. Viene, infatti, consigliato anche l’uso della mascherina all’aperto.

Il tutto è partito, intorno alle 9.30, quando il traffico in Sopraelevata è aumentato generando code e rallentamenti in Sopraelevata all’altezza del Porto Antico e tutta la zona della Foce.

Il week end che avremo davanti sarà sicuramente di quelli che ricorderanno al Salone.

Proprio ieri il direttore generale di Confindustria Nautica Marina Stella aveva dichiarato che con la quantità di biglietti venduti “occorrerà contingentare il pubblico per evitare assembramenti”.

Ecco il programma degli eventi di venerdì 17 settembre

Teatro del Mare

Ore 10: Cartografia Nautica Elettronica per il diporto – a cura di Istituto Idrografico della Marina

Ore 11: Lega Navale: attività del mare e ambiente

Ore 12: Harken Tech Talk: in regata e in crociera, come sono cambiati i winch e i piani di coperta? La rivoluzione foiling, ma non solo, a cura di Harken

Ore 13:30: “Mare e alimentazione”, a cura di Policlinico Universitario “OO.RR.” di Foggia

Ore 14:30: Conferenza stampa: Obiettivo Vendée Globe 2024. Giancarlo Pedote, navigatore oceanico in solitario, skipper dell’Imoca Prysmian Group al Vendée Globe 2020.

Ore 16: Evento Green Keel Pack – a cura di Boero.

Padiglione Blu

Ore 10:30: Nautica, fisco e dogane, Il tradizionale incontro per fare il punto sulla normativa fiscale, doganale e di settore, a cura di Confindustria Nautica – Sala Forum

Ore 10:30: International Cluster Act Matching Event – Terrazza Pad. Blu

Ore 10:30: Imbarcazioni da diporto e rumore irradiato in acqua: impatto, normative, misure, mitigazione, a cura del Centro del Mare – Università degli Studi di Genova – Sala Innovation

Ore 12:00: Sulle ali del vento… Materiali metodi e studi per far volare una barca a vela, a cura del Centro del Mare – Università degli Studi di Genova – Sala Innovation

Ore 14: Caffè del Salone Nautico – Sala Stampa

Per il “fuori salone” oggi ad animare e colorare le vie del centro cittadino, centro storico incluso, quattro diverse compagnie itineranti si avvicenderanno tra strade e caruggi. Tra le 18 e le 20.30: Invasioni lunari. I musicisti nel gruppo giocano e dialogano con i personaggi lunari e con gli spettatori senza limitarsi ad accompagnare la performance ma diventandone parte. Orari: 18, 19 e 20.

Sia nella giornata odierna che domani in piazza De Ferrari sono in funzione delle fontane danzanti con giochi d’acqua, di luce e di musica, con due spettacoli di circa 35 minuti in cui gli elementi di acqua e fuoco si rincorreranno in un gioco di luci al ritmo di brani indimenticabili della tradizione classica e moderna. Orari 19:30, 21 e 22:30.

Per tutti i visitatori al Salone Nautico che vorranno esplorare Genova sarà attiva la promozione “Speciale Salone Nautico” che consentirà di prendere parte a prezzi scontati a tre tour programmati tra venerdì 17 e domenica 19. La promozione prevede uno sconto di quattro euro suoi quattro tour e una riduzione del 10% sul prezzo di acquisto del Genova City Pass:

Alle 15:30 è previsto il tour nelle Botteghe Storiche con partenza davanti allo Iat Garibaldi.