Salone Nautico 2022 | Gli eventi di sabato 24 settembre

Eccoci alla terza giornata, sabato 24 settembre 2022, del Salone Nautico Internazionale di Genova.

Ed ecco gli appuntamenti della giornata:

Ore 11:00: 34ª Millevele, veleggiata con partenza nello specchio acqueo antistante il lido d’Albaro.

Padiglione Blu

h 12: Le reti d’impresa della nautica. L’aggiornamento della mappatura delle reti del comparto – A cura di Retimpresa Confindustria (Sala Tech)

h 14:30: The green side of the speed: foiling & future – A cura di ATENA Lombardia, in collaborazione con MYD – Politecnico di Milano (Terrazza Padiglione Blu)

h 16:00: Blue economy e sviluppo: Istituzioni, imprese e finanza a dialogo – A cura di Banca CARIGE (Sala Forum)

h 16:00: L’industria nautica e la sostenibilità – A cura di Deloitte (Sala Innovation)

14:30 – 15:30: Conferenza Stampa di Presentazione degli Eventi Patrocinati da Confindustria Nautica (Sala Stampa Padiglione Blu, piano mezzanino)

Eberhard & Co. Theatre

Ore 11:00 – 12:00: Harken Tech Talk Genova 2022

Ore 12:00 – 15:00: Eventi a cura di FIV – Federazione Italiana Vela

Finale Campionato Italiano E-SAILING

Presentazione Para Sailing Academy

Presentazione andamento della Scuola Vela FIV 2022

Ore 14:30 – 15:30: Conferenza Stampa di Presentazione degli Eventi Patrocinati da Confindustria Nautica (L’evento si terrà presso la Sala Stampa del Salone Nautico Internazionale di Genova, Padiglione Blu, piano mezzanino)

Ore 15:00 – 16:00: Presentazione libri:

Ruggero Tita, Foil – Formazione, successi e progetti del timoniere medaglia d’oro a Tokyo 2020, Nutrimenti 2022

Davide Tizzano, L’ottimismo della volontà, DFG Lab 2021

Giancarlo Pedote, L’anima nell’oceano – I miei 80 giorni al Vendée Globe, Rizzoli 2021

Ore 16:00 – 17:00: Secondi, centesimi…comunque primi – dibattito a cura di Eberhard & Co. Interverranno Il Managing Director della Maison, Mario Peserico, la giornalista Rai News 24 e presidente dell’Associazione Anaoai, Novella Calligaris e il campione mondiale nei 100 Rana, Nicolò Martinenghi”

Ore 17:00 – 18:00: Presentazione Regata 100 Vele – A cura di FIV – Federazione Italiana Vela

Stand di Regione Liguria

Terzo giorno di programmazione dello stand di Regione Liguria: lo spazio è dedicato ai comuni che hanno ottenuto la Bandiera blu dedicata alla qualità degli approdi. Oltre ai video dedicati agli scali vincitori della Bandiera blu, che scorreranno sugli schermi presenti, spazio ai sindaci delle località vincitrici per la valorizzazione delle loro città e delle attività dei loro approdi.

Dalle 10 alle 12 saranno presenti allo stand le amministrazioni comunale di Santo Stefano al Mare e San Lorenzo al mare

Dalle 12 alle 13 allo stand il “Talk sustainable event: Il countdown di Genova per il 2023”. Partecipano: l’assessore all’Ambiente del Comune di Genova, Vincenzo Spera, presidente Assomusica Italiana, Giulio Magni di One Ocean Foundation, Megan Jones, Sustainability Program Advisor The Ocean Race (video messaggio). Modera: Stefania Manca