Salone Nautico 2022 | Come arrivare alla manifestazione

Al via questa mattina la 62^ edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova. La manifestazione si svolge a Genova nell’area dell’ex Fiera, le Darsene e il Padiglione Blu da giovedì 22 settembre a martedì 27 settembre 2022.

La 62esima edizione del Salone Nautico (22– 27 settembre 2022) si svolgerà in piazzale Kennedy – Genova.

Come arrivare al Salone

Arrivare in auto

Per chi arriva da ovest

Chi proviene con la A10 deve uscire al casello di Genova Ovest e proseguire in direzione Centro percorrendo la sopraelevata Aldo Moro per raggiungere il Salone Nautico.

Per chi arriva da nord

Chi arriva con la A26, deve immettersi sulla A7 per uscire a Genova Ovest o a Genova Est. Per chi arriva a Genova con la A7, l’uscita al casello di Genova Ovest consente l’accesso diretto sulla sopraelevata Aldo Moro per raggiungere il Salone Nautico. In alternativa è possibile proseguire fino a Genova Est, scendendo poi verso piazzale Kennedy, tradizionale punto di riferimento dei visitatori del Salone Nautico.

Per chi arriva da est

Per chi arriva con la A12, dall’uscita di Genova Nervi o dall’uscita Genova Est si raggiunge agevolmente la zona del Salone Nautico.

Per informazioni: www.autostrade.it

Arrivare in treno

La stazione più vicina è la stazione di GENOVA BRIGNOLE che dista 1,4km da Piazzale Kennedy, luogo di svolgimento del Salone Nautico.

Navette AMT

Navetta GRATUITA:

– linea 10 barrata da Stazione Brignole a piazzale Kennedy in servizio tutti i giorni del Salone dalle 9.00 alle 19.00;

Navetta per SALONE NAUTICO

-linea KA: servizio bus da Stazione Principe a piazzale Kennedy in servizio sabato 24 settembre e domenica 25 settembre dalle 9.00 alle 19.00;

Verrà inoltre attivata la navetta Shopping Bus, dedicata ai visitatori del Salone Nautico e agli operatori, con le seguenti modalità:

– giorni feriali e sabato: partenze da piazzale Kennedy dalle 17.00 alle 20.30 ogni 30 minuti,

– domenica 25 settembre: partenze da piazzale Kennedy dalle 15.00 alle 20.00 ogni 30 minuti.

Il bus effettuerà servizio sul seguente percorso: piazzale Kennedy, corso Marconi, via Rimassa, corso Torino, corso Buenos Aires, via Cadorna, via XX Settembre, via V Dicembre, via XII Ottobre, piazza Corvetto, piazza Portello, piazza Fontane Marose, via XXV Aprile, piazza De Ferrari, piazza Dante, via Macaggi, via Diaz, viale Brigate Partigiane, piazzale Kennedy.

Collegamenti via mare

Il Salone Nautico è collegato via mare al centro città tramite un servizio Shuttle Boat che fa parte del progetto Accoglienza (servizi organizzati grazie alla collaborazione con Camera di Commercio di Genova).

Il servizio è gratuito per i possessori di titolo di accesso al Salone, ma non consente l’utilizzo se sprovvisti del titolo di accesso al Salone Nautico.

Il servizio sarà attivo nei giorni venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 settembre con i seguenti orari:

• da Porto Antico a Salone Nautico

Ore 9,45 – 10,30

• da Salone Nautico a Porto Antico

Ore 17.00 – 18,15

Shuttle bus

Le navette del Progetto Accoglienza (servizi organizzati grazie alla collaborazione con Camera di Commercio di Genova) sostano in prossimità dei principali alberghi della città, dell’aeroporto, delle stazioni ferroviarie e dei parcheggi pubblici.

Chi è in possesso di un titolo di accesso per il Salone Nautico potrà utilizzare gratuitamente le seguenti navette:

• PONENTE partenza da Aereoporto ore 8 e ore 8,30 – rientro da Salone ore 18,30 e ore 19

Aeroporto – Matitone – Stazione Principe – Piazza Fontane Marose – Piazza De Ferrari – Salone Nautico e ritorno.

• LEVANTE partenza da AC Hotel ore 8,30 – rientro da Salone ore 19

Corso Europa AC Hotel – Piazza Sturla – Via De Gasperi – Via Piave / Via Liri – Corso Italia – Salone Nautico e ritorno.

• CENTRO partenza da Piazza Caricamento ore 8,30 – rientro da Salone ore 19,15

Acquario (Piazza Caricamento) – Carignano (Via Corsica) – Piazza Corvetto – Stazione Brignole – Piazza Verdi – Salone Nautico e ritorno.

Vola a Genova in elicottero

HELIWEST SRL con il suo Ecureuil AS 350, monomotore capace di trasportare 5 passeggeri oltre al pilota, permetterà ai visitatori del salone Nautico di raggiungere la manifestazione partendo dall’Aeroporto di Genova.

Sei già arrivato? Ammira la manifestazione dall’alto durante un tour panoramico in elicottero, con partenza e atterraggio sull’elisuperficie posta all’interno dell’area espositiva.

Scegli una delle nostre proposte, vola su Genova per vedere il centro storico più grande d’Europa, il Porto Antico e la Lanterna o fai un salto fino al monte di Portofino sorvolando la costa di Levante.

Per info e prenotazioni: 348 63 75 068

*servizio disponibile dal giorno 23/09/2022 al giorno 25/09/2022

Internet: https://salonenautico.com/