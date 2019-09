Salone Nautico 2019 | Gli appuntamenti di lunedì 23 settembre

Tra i tanti eventi in programma domani al Salone Nautico, Breitling ha organizzato al Breitling Theatre alle ore 17.00 l’incontro “Breitling for the Ocean”, moderato dai due speaker di Radio Deejay Andrea e Michele, sul problema dell’inquinamento delle plastiche negli oceani di tutto il mondo, per documentare e sensibilizzare il pubblico presente al Salone Nautico.

Inoltre, a partire dalle ore 11.00, sempre Breitling coordinerà insieme a un team di volontari un progetto di pulizia della spiaggia di Bogliasco.

Tutti gli eventi in programma:

Breitling Theatre

Ore 10.30 – 12.00: II Memorial Maria Grazia Lombardi – Eco Design e Tavola rotonda sostenibilità e mobilità Aree Marine Protette (a cura di Tecnoservizi)

Ore 12.00 – 13.00: Presentazione regata oceanica Transquadra 2020/2021

Ore 13.00 – 14.00: Presentazione Women Sailing Academy Ore 14.00 – 15.00: Christophe Papillon, una“farfalla” solitaria attraverso l’Atlantico

Ore 15.00 – 17.00: Presentazione Waterfront Lab

Ore 17.00 – 18.00: Evento Breitling – “Breitling for the Ocean”

Convegni e Seminari

Ore 10.30 – 13.00: Eliche di propulsione – Workshop a cura di Atena Lombardia, in collaborazione con UCINA Confindustria Nautica (Sala Nervi)

Ore 11.00: Creare valore sul territorio. L’effetto moltiplicatore delle crociere (a cura di Costa Crociere e Deloitte – Sala Forum UCINA)

Ore 11.00 – 13.00: Teak e altri legnami per utilizzo in ambiente marino (a cura di Federlegno e Fedecomlegno – Sala Pegli)

Ore 14.30: LEASING FORUM a cura di ASSILEA – Associazione Italiana Leasing (Sala Forum UCINA)

Ore 14.30-15.30: AGGREGAZIONI DI FILIERA NELLA NAUTICA – OPPORTUNITA’ E BUONE PRASSI INRETE, a cura di Retimpresa (Lounge Consiglio UCINA)

Ore 14.30 – 18.30: Innovazione digitale e integrazione dei sistemi di bordo – Workshop a cura di Atena Lombardia, in collaborazione con UCINA Confindustria Nautica (Sala Nervi)

Eventi Espositori

Ore 14.00 – 18.00: Jotun dealer meeting (Sala Pegli, mezzanino Pad. B)

Ore 18.00: Yacht d’artista – a bordo di Amer Yachts. Pittura live di Concetta De Pasquale (Banchina E27).