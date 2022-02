Salernitana-Spezia, Thiago Motta: Concentrati sull’obiettivo

Dopo il weekend di sosta e le due settimane di preparazione, lo Spezia affronterà la Salernitana lunedì 7 sul terreno dello stadio “Arechi”. Le parole di mister Thiago Motta all’ antivigilia del match:

“Ricevere un riconoscimento fa sempre piacere, ma la mia grande felicità e il mio orgoglio è vedere i ragazzi che si impegnano e lavorano ogni giorno duramente, senza mai risparmiarsi. Stanno facendo un lavoro fantastico, questo è un riconoscimento non solo per me, ma anche per il mio staff che fa del suo meglio per aiutare e far crescere la squadra, e soprattutto per i ragazzi, perché sono loro i protagonisti che scendono in campo ogni settimana dando il loro meglio.

Il pranzo che si è tenuto giovedì con la squadra era in programma già da tempo, ovviamente non abbiamo tolto nulla alla preparazione, anzi, ci siamo allenati intensamente per due settimane per affrontare la partita di lunedì. Sono momenti che aiutano il gruppo a stare insieme, a continuare a conoscersi e rafforzare il legame.

La squadra è concentrata dall’inizio del campionato, adesso stiamo vivendo un momento interessante e speriamo di continuare su questa strada. Stiamo lavorando al meglio per affrontare le partite che ci aspettano.

Lunedì sarà una sfida impegnativa contro un’avversaria diretta. Noi ci siamo preparati al massimo come sempre e ci presenteremo con lo spirito giusto e la voglia di fare bene.

Manaj sta lavorando molto bene da diverso tempo, sia per se stesso che per la squadra e nelle ultime partite ci ha dato tantissimo. Si impegna moltissimo nella fase offensiva, ma riesce a dare una mano anche in fase difensiva e si è guadagnato la fiducia dei suoi compagni. Anche altri come Strelec e Antiste si stanno impegnano molto, vedere il lavoro che fanno in allenamento è stimolante per tutti, ogni volta cercheremo di fare la scelta giusta per la partita che andremo ad affrontare.

Dobbiamo andare avanti come stiamo facendo, giorno dopo giorno, con impegno e responsabilità, così arrivano i risultati. Senza lavoro non possiamo portare a casa niente, i risultati vanno guadagnati e la squadra fino a questo momento è stata premiata per il suo impegno.

Sono sempre d’accordo con le decisioni che prendono le organizzazioni di competenza. La scelta dell’arbitro è stata sicuramente pensata e valutata e credo sia la scelta giusta. Noi però dobbiamo soltanto pensare a giocare e fare il nostro lavoro, senza altri pensieri.

Il nostro obiettivo è chiaro davanti a noi, stiamo facendo del nostro meglio giorno dopo giorno per continuare sul percorso che abbiamo iniziato e arrivare preparati alle partite che ci aspettano”.