Salernitana-Genoa 1-0, Djuric condanna il Grifone al ko

Il Genoa perde la partita dell’Arechi contro la Salernitana al termine di una partita combattuta.

Indicato come titolare, Destro accusa un problema muscolare alla coscia nel riscaldamento e va in tribuna. Primi tentativi di Strandberg e Rovella come Simy. Pericolosi Gagliolo e Kastanos, anche Bianchi prima dell’intervallo. Poca precisione per Di Tacchio e Touré, infortunio per Criscito. La sblocca Djuric di testa, poi palo per Di Tacchio mentre Belec salva su Cambiaso

Nel finale il Grifone attacca a testa bassa ma il muro granata regge e per il Grifone un pesante ko in chiave salvezza.

Salernitana Genoa 1-0: risultato e tabellino

RETI: 65′ Djuric

SALERNITANA (4-3-1-2): Belec; Gyomber, Strandberg, Gagliolo, Ranieri (80′ Jarowzynski); M. Coulibaly (45′ Obi), L. Coulibaly (36′ Di Tacchio); Kastanos; Ribery; Simy (60′ Bonazzoli), Gondo (60′ Djuric). Allenatore: Castori. A disposizione: Fiorillo, Zortea, Bogdan, Kechrida, Veseli, Jarowzynski, Delli Carri, Schiavone, Obi, Djuric, Bonazzoli.

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Bani, Maksimovic, Criscito (61′ Ghiglione); , Sabelli (55′ Fares), Badelj, A.Touré (72′ Pandev); Cambiaso, Kallon, Rovella, Bianchi (55′ Ekuban). Allenatore: Ballardini. A disposizione: Semper, Marchetti, Vasquez, Ghiglione, Galdames, Melegoni, Behrami, Hernani, Ekuban, Pandev, Fares.

ARBITRO: Mariani

AMMONIZIONI: 74′ Maksimovic 84′ Cambiaso 88′ Gyomber 90′ Rovella