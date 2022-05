Sagra del Pesce di Camogli, le variazioni del percorso per bus Amt Linea 773.

“Sagra del Pesce” di Camogli ci saranno variazioni di tragitto per i Bus Amt per la chiusura di via della Repubblica. Si inizia alle ore 20.00 di sabato 7 maggio e fino al termine del servizio di domenica 8 maggio, la linea 773 modificherà il percorso come di seguito indicato.

Da Ruta in direzione Camogli:

i bus proseguiranno sulla Aurelia fino alla rotonda di Recco dove effettueranno inversione di marcia, quindi raggiungeranno Camogli FS percorrendo via Romagneno, corso Mazzini, via Bettolo, fino al capolinea della stazione ferroviaria, ritorneranno poi verso Recco transitando da corso Mazzini.

Da Recco in direzione Camogli:

i bus percorreranno via Romagneno, corso Mazzini, via Bettolo, fino al capolinea della stazione ferroviaria per ritornare verso Ruta transitando da via Figari. ABov