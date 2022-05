Stasera apre la 15°edizione del Kustendorf film and music festival

Si apre stasera la 15°edizione del Kustendorf film and music festival, www.kustendorf-filmandmusicfestival.org

Ci eravamo lasciati in gennaio, periodo in cui si tiene abitualmente il Kustendorf festival ma che, a causa dell’imperversare della variante omicron, era stato posticipato a data da destinarsi. In tal senso, dopo la precedente edizione in modalità online ed il rinvio causa pandemia, siamo sinceramente felici d’essere qui, in una rigenerante Serbia primaverile che promette speranza, all’interno di questa speciale manifestazione artistica di respiro internazionale.

Ricordiamo che il Festival del Kustendorf è la manifestazione cinematografica e musicale ideata e diretta dal famoso regista Emir Nemanja Kusturica, che si tiene ogni anno solitamente in gennaio poco dopo i festeggiamenti del Natale ortodosso nel fatato villaggio di casette di legno del Kustendorf, che sorge incantevole sopra la collina di Mokra Gora, graziosa cittadina rurale della Serbia sudoccidentale.

Stasera alle 8 si tiene la cerimonia d’apertura ed il festival prosegue fino al 10 maggio incluso. E’ un tipo di manifestazione artistica che dedica ampio spazio alle opere filmiche delle studentesse e degli studenti in cinematografia provenienti da ogni dove. Citiamo di seguito i riferimenti degli Short-Movie in competizione:

Carmela di Alfonso Villanueva Garcia, Fabiola Villanueva Bernal, Spagna; Clear Sky di Igor Tsoy ed Andrey Zamoskovny, Russia; Danzamatta di Vanja Victor Kabir Tongola, Svizzera; Elephant in the Mall di Ziv Mamon, Israele; Good German Work/Colleagues di Jannis Alexander Kiefer, Germany; How I Beat Glue and Bronze di Vladimir Vulevic’, Serbia/Germania; In Shallow Water di Marek Mouchka, Slovacchia; Love stories on the move di Carina-Gabriela Dasoveanu, Romania; North Pole di Marija Apcevska, Serbia/Nord Macedonia; Real News di Luka Popadic’, Svizzera/Serbia; Terminal Happiness di Eric Romero, Portogallo/Estonia/UK; The Ceremony di Tadeusz Kabicz, Polonia; Tòtem Loba(She Wolf Totem) di Verònica Echegui, Spagna; Useless Opera Singers di Pablo Serret De Ena, Danimarca; We’re Not Animals di Noé Debré, Francia.

Come vedete il contesto culturale ivi presente è molto variegato ed arricchente.

Ringraziamo sentitamente l’Ufficio Stampa del Kustendorf per la calda accoglienza e restiamo in trepida attesa della cerimonia d’apertura di questa edizione del festival, sempre unico al mondo!

Romina De Simone