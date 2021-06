Sabato sera ben 31 sanzioni per nuova ordinanza anti alcol

Sono state 9 le denunce e 33 le sanzioni, sabato notte, durante il servizio straordinario messo in campo dalla Polizia locale per contrastare i disagi nel centro storico, nella zona della movida, determinati dal consumo di alcol e da comportamenti scorretti.

La Polizia locale ha denunciato multandole 6 persone per ubriachezza manifesta, due per bestemmie e una per minacce e resistenza a pubblico ufficiale.

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, una è stata per rumori molesti, una per consumo di sostanze stupefacenti con la segnalazione alla Prefettura del soggetto sanzionato come consumatore di sostanze psicotrope, 31 per aver contravvenuto alla nuova ordinanza del Sindaco che vieta il consumo di alcol per strada dalla mezzanotte alle 7 del mattino successivo.

In questo caso, la sanzione è stata di 500 euro.