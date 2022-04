Sabato 9 aprile al Teatro Gustavo Modena “Ti regalo uno sbadiglio” di Giorgio Scaramuzzino con Elena Dragonetti alle ore 19.30.

Sabato 9 aprile al Teatro Gustavo Modena uno spettacolo di e con Annalisa Arione e Dario de Falco spettacolo dai 12 anni

La rassegna del Teatro Nazionale di Genova Sabato a teatro il 9 aprile si sdoppia, proponendo al Teatro Gustavo Modena alle ore 16 lo spettacolo per bambini Ti regalo uno sbadiglio di Giorgio Scaramuzzino e alle ore 19.30 Storia di un no della Compagnia Arione de Falco, rivolto a ragazzi dai 12 anni in su.

Prodotto dal Teatro Nazionale di Genova e interpretato da Elena Dragonetti, Ti regalo uno sbadiglio è un esperimento per capire come gli adulti ritrovino la gioia del gioco nel rapporto con i bambini, trasmettendo ai propri figli storie, canzoni e riti della propria infanzia, come ad esempio il modo di affrontare la notte.

Ambientato nell’atrio di una scuola materna tra seggioline colorate e palloncini, lo spettacolo diretto da Giorgio Scaramuzzino – che si avvale dei buffi oggetti di scena creati da Lorenza Gioberti e delle musiche originali di Paolo Silvestri – trasporta piacevolmente grandi e piccini in un mondo di sogni e ricordi.

Se il gioco è centrale nell’infanzia, l’educazione sentimentale assume un’importanza cruciale nella prima adolescenza. Di questo si occupa lo spettacolo di Annalisa Arione e Dario de Falco, Storia di un no. La protagonista è la quattordicenne Martina, non ha la mamma ma un papà che cerca di fare tutto quello che può e un fidanzatino che dice di volerle bene ma tende a confondere l’amore con il possesso.

Costruito su storie emerse nel corso di intensi e partecipati laboratori con teenagers, Storia di un no affronta con delicatezza tematiche importanti come gli stereotipi di genere e l’amore tossico, rivolgendosi direttamente a spettatori non più bambini ma ancora in pieno percorso di crescita.

Storia di un no è il secondo di tre appuntamenti che per tematiche e linguaggi sono indirizzati espressamente agli adolescenti (il prossimo sarà Se mi Amy il 23 aprile). «Con questa piccola rassegna ci piacerebbe trasmettere ai ragazzi il messaggio che il teatro può essere un luogo in cui trascorrere una serata in compagnia come al cinema, con la certezza di trovare spettacoli che parlano di loro e a loro», spiega Elena Dragonetti, consulente artistica del Teatro Nazionale di Genova per il settore teatro ragazzi.

Inizio spettacoli: ore 16 Ti regalo uno sbadiglio, ore 19.30 Storia di un no.

Biglietti sino a 14 anni 6 euro, adulti 8 euro. Carta Sabato a teatro, 8 ingressi da usare in più persone, 40 euro. Info e biglietti teatronazionalegenova.it