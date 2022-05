Sabato 28 maggio gli “Amici di Via Napoli” promuovono “Volontariopoli”

Una giornata per promuovere il volontariato; è quello che si sono prefissati i responsabili dell’Associazione Amici di Via Napoli, che ha sede in Via Bianco 4C, proprio alle spalle dell’impianto sportivo del Lagaccio.

Infatti, con il Patrocinio del Municipio Centro Est, sabato 28 maggio prossimo, a partire dalle 10.00 e sino alle 18.00, ci sarà una “Giornata dedicata al Volontariato” a cura di diverse Associazioni del territorio tra le quali ANTEAS (Associazione Nazionale Tutte le Età attive per la Solidarietà), Fly Fishing Club Granarolo, Gruppo Storico Balestrieri di San Giorgio, O.A.G.S. (Sicurezza e salute sul Lavoro), Pubblica Assistenza La Lanterna, Protezione Civile Comune Municipi Centro Est e Centro Ovest,

L’evento, uno dei tanti organizzati dalla dinamica dirigenza degli Amici di Via Napoli, viene proposto per coinvolgere i bambini dei quartieri di Oregina e del Lagaccio (ma non solo) nell’esperienza di volontario per un giorno.

Una cosa bella e simpatica è che a tutti i bambini intervenuti verrà rilasciato un attestato di partecipazione alla manifestazione.

Inutile dire che sabato 28 nella bella sede dell’Associazione, che ha uno splendido giardino verde a disposizione di tutti, ci sarà tanta gente di ogni età; sarà anche un’ottima occasione per dare vitalità a tutto il quartiere.

FRANCO RICCIARDI