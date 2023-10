Sabato 14 alle 17.30 verrà inaugurato lo “Spazio Lido” Chiavari

Sabato 14 ottobre, alle 17.30, verrà inaugurato lo “Spazio Lido” a Chiavari, in viale Groppo 2 nasce un nuovo locale

aperto al pubblico dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19, pensato per il co-working, il co-studing e per trascorrere il proprio tempo libero.

“É tutto pronto per l’inaugurazione – dichiara il sindaco Messuti – Abbiamo voluto realizzare per la cittadinanza, in particolare per rispondere alle esigenze dei giovani studenti, uno spazio dove poter studiare e lavorare e allo stesso tempo riunirsi e socializzare.

Un luogo totalmente accessibile e gratuito che a Chiavari non esiste. L’area è stata dotata di una linea wi-fi, pc e stampanti, nuovi arredamenti e diverse postazioni di lavoro suddivise tra la stanza interna, il soppalco e la terrazza affacciata sul mare.

Implementeremo i servizi offerti anche con la possibilità di attivare degli abbonamenti per biblioteche online”