S. Martino: numero invariato ricoverati Covid (22) ma oggi solo 1 in Rianimazione (ieri 4)

“Al momento sono 10 i ricoverati Covid in Malattie Infettive, uno in Rianimazione, 2 in sub intensiva (provenienti dalla rianimazione), 2 quelli gestiti al 1° piano del Pronto soccorso, 7 al Maragliano”.

Lo hanno comunicato intorno alle 16 di oggi i responsabili della direzione sanitaria del Policlinico San Martino di Genova.

Ricoverati Covid S. Martino, numeri invariati rispetto a ieri: 22 di cui 4 in Rianimazione

Pertanto, rispetto a ieri, il numero complessivo dei ricoverati Covid-19 al San Martino risulta invariato.

Mentre è diminuito di 3 pazienti Covid-19 ricoverati in Rianimazione.