S. Martino: in arrivo nuova macchina per analizzare 1000 tamponi al giorno

“Arriverà nei prossimi giorni al Policlinico San Martino di Genova una macchina per fare oltre 1000 tamponi al giorno. Pertanto, nelle prossime settimane il numero di tamponi in regione Liguria crescerà per arrivare a quasi 100.000 al mese”.

Lo ha dichiarato stasera il governatore Giovanni Toti.

“Inoltre – ha aggiunto Toti – entrerà in funzione un sistema di test molecolari rapidi da poter utilizzare in tutti i pronto soccorso della Liguria, in modo che si possano testare persone in mezz’ora e mantenere percorsi separati e protetti tra pazienti Covid-19 e non Covid-19”.

“Per quanto riguarda le Rsa – ha aggiunto l’assessora regionale alla Sanità Sonia Viale – abbiamo predisposto squadre di infermieri specializzate in infezioni sanitarie che si sono recati sull’intero territorio regionale per verificare le situazioni.

Un prezioso lavoro di accompagnamento per verificare cosa è successo in alcune residenze più critiche.

Un impegno che proseguirà nelle prossime settimane anche nelle residenze sanitarie che non hanno evidenziato particolari criticità”.