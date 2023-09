S. Margherita, 26enne albanese ruba su auto: preso dai carabinieri

Ieri i carabinieri dell’aliquota Radiomobile di Santa Mrgherita Ligure, a conclusione di accertamenti, hanno identificato e denunciato in stato di libertà un albanese 26enne per furto su auto in sosta.

Il giovane straniero, nella tarda serata, ha rubato da un vettura regolarmente parcheggiata oggetti di varia natura per un valore di circa 200 euro.

L’albanese è stato prontamente fermato e denunciato, mentre la refurtiva è stata recuperata e consegnata al proprietario dell’auto, che ha ringraziato i carabinieri.