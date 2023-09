Marocchino ubriaco litiga in famiglia e poi danneggia porta caserma Carabinieri: denunciato

Ieri i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Genova hanno identificato e denunciato in stato di libertà un marocchino 37enne per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e rifiuto di fornire indicazioni sull’identità personale.

I militari sono intervenuti nell’abitazione del nordafricano per un dissidio in famiglia e hanno cercato di identificare l’interessato che, in stato di alterazione psicofisica dovuto all’abuso di sostanze alcooliche, si è rifiutato opponendo resistenza.

Bloccato e trasportato in caerma per i controlli del caso, il marocchino ha quindi danneggiato la porta di uno degli uffici dei Carabinieri.